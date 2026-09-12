Польща підняла авіація через атаку Росії на Захід України

Вдень Росія атакувала західні регіони України ударними БпЛА. Через безпосередню близькість дронової загрози Польща була вимушена піднімати авіацію.

Польща посилила контроль повітряного простору. Також мешканцям прикордонних районів надіслали відповідні попередження. Про це повідомили Оперативне командування ЗС Польщі та Урядове управління безпеки.

Як Польща відреагувала на атаку по Заходу України?

Сповіщення про загрозу отримали жителі 25 повітів і міст із правами повіту в Люблінському воєводстві та ще 24 – у Підкарпатському.

У повідомленні польська влада зазначила, що через російську атаку на Україну польські військово-повітряні сили перебувають у повітрі.

Жителів закликали стежити за офіційними повідомленнями.

Польські військові також підвищили готовність окремих сил і засобів протиповітряної оборони.

Зазначалося, що у повітрі перебуває військовий вертоліт, який стежить за ситуацією.

Нагадаємо, що цілий день 12 вересня західні області перебувають під ударами Росії. Зокрема, це Рівненська та Волинська області.

На Рівненщині окупанти уразили АЗС – це вперше подібна атака на Захід України.

У Луцьку ворог атакував залізничний вокзал, внаслідок чого зайнявся потяг.

Станом на вечір загроза дронів для західних регіонів зберігалася.