По 2 – 3 хвилі атак щодня: Садовий назвав мету російських ударів по Заходу

Російські війська щодня спрямовують по дві-три хвилі реактивних безпілотників на західні регіони України. Основними цілями ворожих ударів залишається енергетична інфраструктура.

Про це міський голова Львова Андрій Садовий розповів у проєкті "Ремовська Інтерв'ю".

Загроза ударів існує для всіх регіонів країни

За словами Садового, ворог запускає реактивні дрони у напрямку Заходу України, аби знищити об'єкти інфраструктури.

Українські військові ліквідовують більшість російських повітряних цілей, проте в межах регіону фіксують й влучання. Противник спрямовує свої удари переважно по енергетичних підстанціях.

Якщо говорити про територію Львова, то в нас, коли були збиті дрони, то фрагменти падали на житлові будинки і були певні пошкодження,

– зазначив мер Львова.

Андрій Садовий наголосив на необхідності дотримання правил безпеки в Україні, оскільки противник здатний дістати до будь-якої точки.

Немає сьогодні жодного безпечного міста в Україні, тому що чи дроном, чи балістичною ракетою можна поцілити по будь-якому об'єкті. Тому укриття, заходи безпеки треба вживати кожному,

– підкреслив міський голова Львова.

Нагадаємо, у жовтні російський реактивний "Шахед" вперше долетів безпосередньо до Львова, де його збила протиповітряна оборона. У Повітряних силах зазначали, що для таких дальніх ударів противник зменшує бойову частину апаратів на користь збільшення запасу пального.