Росіяни завдали 8 ударів по Запоріжжю: є поранені, понівечено будинок

Російська армія ввечері 14 листопада завдала 8 ударів по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки поранення дістали щонайменше п’ятеро цивільних, серед яких 80-річна жінка.

Про це повідомив Михайло Семікін із Запорізької ОВА.

Що відомо про наслідки російського терору у Запоріжжі?

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено скління багатоквартирного житлового будинку. Також руйнувань зазнали припарковані у дворі цивільні автомобілі.

На місці одного з влучань спалахнула пожежа. Рятувальні та екстрені служби оперативно залучили для ліквідації наслідків займання та надання допомоги постраждалим мешканцям.

Ворог завдав 8 ударів по Запоріжжю / Запорізька ОВА

Наразі профільні служби обстежують територію міста. Інші місця ворожих влучань та масштаби заподіяної шкоди продовжують встановлювати.

Наслідки попередніх ударів по місту

Нагадаємо, раніше ми писали, що 13 листопада окупанти поцілили по п'ятиповерхівці в Космічному районі Запоріжжя. Внаслідок того обстрілу поранень зазнали 13 людей, серед яких п'ятеро дітей.

Того ж ранку загарбники атакували житлову забудову міста з реактивних систем залпового вогню. Від ворожого удару загинув 17-річний юнак, а серед чотирьох постраждалих опинився 10-річний хлопчик.