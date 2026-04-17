Росія атакувала Запоріжжя дронами й КАБами: у місті загорівся будинок, є двоє постраждалих
Вранці 17 квітня ворожі війська спрямували ударні безпілотники на Запоріжжя. В одному з будинків спалахнула пожежа.
Про таке поінформував очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Дивіться також Пошкоджено будинок-інтернат та дім культури: наслідки атаки ворога на Харківщину
Що відомо про удар по Запоріжжі?
Варто зауважити, що о 10:27 Повітряні сили попереджали про рух БпЛА на Запоріжжя з півдня. Близько 10:30 у місті було чутно вибухи. Згодом стало відомо про пошкодження житлового будинку, там виникла пожежа.
Також ворог запустив авіабомби. Пізніше повідомлялося про новий потужний вибух у Запоріжжі.
В ЗОВА поінформували, що внаслідок атаки поранений чоловік; він перебуває під наглядом медиків. Також на місці удару загорілися автівки.
Згодом кількість постраждалих зросла до 2, 60-річній жінці надають необхідну медичну допомогу.
Влада закликає місцевих перебувати в безпечних місцях до відбою.
Наслідки удару по Запоріжжі: дивіться відео ЗОВА
Нагадаємо, що напередодні, 16 квітня, ворожі війська обстріляли Запоріжжя, унаслідок чого загинув чоловік, ще 5 людей, зокрема дворічна дитина, дістали поранення. Пошкоджено житлові будинки, молитовний дім, магазин і автомобілі.
До слова, країна-агресорка змінила підхід до атак, здійснюючи кілька хвиль ударів протягом доби та поєднуючи ракети й дрони для більшого ураження цілей.
За словами політолога і майора ЗСУ Андрія Ткачука, така тактика спрямована на максимальне виснаження України, зокрема її економіки, а також передбачає комбіноване застосування різних типів озброєння для підвищення ефективності ударів.
Які ще міста були під ударом окупантів?
- Російська армія атакувала цивільну інфраструктуру та житлові райони в Житомирській області, внаслідок чого виникли пожежі. У місті Овручі раніше фіксували знеструмлення.
- Також удари припали по Харківщині: пошкоджено будівлю обласного психоневрологічного інтернату та інші цивільні об'єкти.
- В Одеській області російські війська обстріляли портові, транспортні та житлові об'єкти. У кількох місцях, зокрема на території Дунайського біосферного заповідника, виникли пожежі.