Росія атакувала Запоріжжя дронами й КАБами: у місті загорівся будинок, є двоє постраждалих

Вранці 17 квітня ворожі війська спрямували ударні безпілотники на Запоріжжя. В одному з будинків спалахнула пожежа.

Про таке поінформував очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Що відомо про удар по Запоріжжі?

Варто зауважити, що о 10:27 Повітряні сили попереджали про рух БпЛА на Запоріжжя з півдня. Близько 10:30 у місті було чутно вибухи. Згодом стало відомо про пошкодження житлового будинку, там виникла пожежа.

Також ворог запустив авіабомби. Пізніше повідомлялося про новий потужний вибух у Запоріжжі.

В ЗОВА поінформували, що внаслідок атаки поранений чоловік; він перебуває під наглядом медиків. Також на місці удару загорілися автівки.

Згодом кількість постраждалих зросла до 2, 60-річній жінці надають необхідну медичну допомогу.

Влада закликає місцевих перебувати в безпечних місцях до відбою.

Нагадаємо, що напередодні, 16 квітня, ворожі війська обстріляли Запоріжжя, унаслідок чого загинув чоловік, ще 5 людей, зокрема дворічна дитина, дістали поранення. Пошкоджено житлові будинки, молитовний дім, магазин і автомобілі.

До слова, країна-агресорка змінила підхід до атак, здійснюючи кілька хвиль ударів протягом доби та поєднуючи ракети й дрони для більшого ураження цілей.



За словами політолога і майора ЗСУ Андрія Ткачука, така тактика спрямована на максимальне виснаження України, зокрема її економіки, а також передбачає комбіноване застосування різних типів озброєння для підвищення ефективності ударів.

