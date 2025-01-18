Ворог вдарив балістикою по середмістю Запоріжжя: поранено 6 людей
- 18 січня російська армія завдала удару по середмістю Запоріжжя, частково зруйнувавши адмінбудівлю та пошкодивши житлові будинки і транспорт.
- Внаслідок обстрілу поранено 6 людей, зокрема одна жінка у важкому стані; всі госпіталізовані, медики надають допомогу.
- На місці події працюють п'ять бригад швидкої допомоги, вибухи пролунали близько 6 ранку.
Зранку 18 січня російська армія завдала удару по Запоріжжю. Ворог застосував балістику, є постраждалі.
Що відомо про жертв удару по Запоріжжю, повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.
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Що відомо про жертв у Запоріжжі
Так, зранку 18 січня ворог ударив по середмістю Запоріжжя. Федоров повідомив, що частково зруйнована адмінбудівля одного з промислових обʼєктів. Пошкоджені житлові будинки та приватний транспорт.
Як повідомив очільник Запорізької ОВА о 7:26, кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по місту зросла до 6.
Іван Федоров розповів, що одна жінка у важкому стані. Ще двоє жінок та троє чоловіків у стані середньої тяжкості. Усі постраждалі у лікарні. Медики надають необхідну допомогу. На місці влучань працюють п'ять бригад швидкої допомоги.
Наслідки атаки на Запоріжжя / фото ОВА
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Зауважимо, вибухи у Запоріжжі пролунали приблизно о 6 годині ранку. У випадку повітряної тривоги закликаємо не ігнорувати загрозу та в ту ж мить прямувати в безпечне місце.
Що відомо про атаку на Україну сьогодні
Приблизно у той же час росіяни вдарили балістикою по Києву. Найбільше постраждав Шевченківський район столиці – уражено цивільну інфраструктуру. Як розповіли у ДСНС, є часткове руйнування адміністративної будівлі, будівлі бізнес-центру, та магазину. Пошкоджено магістральний водопровід – через це деякі містяни лишилися без води. В одній із будівель виявлено пожежу, яку вже локалізовано.
Станом на 7:05 кількість загиблих у Києві сягнула 4 осіб, ще троє – поранено.
Окрім цього, пошкодження отримала станція метро "Лукʼянівська". Її закрили на вхід і вихід. За словами Кличка, поїзди прямують без зупинки на станції.