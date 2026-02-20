Росіяни гатили по критичній інфраструктурі Запоріжжя: знеструмлено понад 40 тисяч домівок

У ніч 20 лютого критична інфраструктура Запоріжжя зазнала ворожого удару. Без електропостачання залишилась 41 тисяча абонентів, з яких 8 тисяч досі не відновлено.

Про наслідки російського обстрілу повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Які наслідки нічного обстрілу Запоріжжя?

У п'ятницю, 20 лютого, близько 6:00 російські війська завдали дронової атаки по Запоріжжю. Окупанти гатили по критичній інфраструктурі міста – без світла залишилась 41 тисяча абонентів, з яких 8 тисяч досі не відновлено.

За словами Федорова, енергетики оперативно розпочали роботи з ліквідації наслідків – поступове відновлення електропостачання триває.

Водночас теплопостачання відбувається у звичному режимі, однак незначна частина будинків тимчасово залишилась без послуг. Очікується, що протягом декількох годин ситуація стабілізується.

Очільник ОВА нагадав, що в області нині діють графіки погодинних відключень електроенергії. Світло в домівках відсутнє не більше 4 годин, після чого подача відновлюється.

Енергетики та комунальні служби працюють безперервно,

– додав Федоров.

Водопостачання у регіоні забезпечується стабільно завдяки невпинним зусиллям фахівців.

Голова адміністрації також повідомив, що паралельно проводяться підготовчі заходи до наступного опалювального сезону, зокрема фахівці посилюють захист енергетичних та критичних об'єктів, займаються розвитком децентралізованої генерації, встановлюють сонячні панелі та здійснюють додаткові заходи безпеки для ключових об'єктів області.

Яке місто атакувала Росія цієї ночі?

В ніч на 20 лютого ворог атакував Харків.

Повітряну тривогу у Харкові оголосили о 03:54, а вже 05:09 прогриміли вибухи.

За словами міського голови Ігоря Терехова, ворог здійснив ракетний удар по Слобідському району. Спалахнули два автомобілі. Інформація про постраждалих не надходила.