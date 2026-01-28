Ворог двічі вдарив по Запоріжжю: спалахнули пожежі, пошкоджені понад сто квартир

В ніч на 28 січня російська окупаційна армія двічі атакувала Запоріжжя. Внаслідок ворожих ударів у місті постраждали житлові будинки та автівки.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Які наслідки атаки на Запоріжжя?

Про те, що росіяни двічі вдарили по Запоріжжю, стало відомо ще о п'ятій ранку.

Згодом Іван Федоров повідомив, що, за попередніми даними, внаслідок обстрілу постраждали понад сто квартир та двадцять автівок, на місці виникла пожежа.

Росіяни вдосвіта ударили по обласному центру, влучивши у двір багатоповерхівки,

– написав начальник ОВА.

Внаслідок атаки є двоє постраждалих: наразі до медиків продовжують звертатися люди, які отримали травми.

Росіяни били по Запоріжжю: дивіться відео

Іван Федоров додав, що після закінчення повітряної тривоги на місці атаки почнуть роботу фахівці райадміністрацій, що фіксуватимуть збитки, завдані країною-агресоркою.

Під час атаки постраждав житловий будинок / Фото: Запорізька ОВА

Які ще регіони були під ударом?