Ворог двічі вдарив по Запоріжжю: спалахнули пожежі, пошкоджені понад сто квартир
- 28 січня російська армія двічі атакувала Запоріжжя, пошкодивши понад сто квартир та двадцять автівок.
- На місці атак виникли пожежі, є двоє постраждалих, а фахівці почнуть фіксувати завдані збитки після закінчення повітряної тривоги.
В ніч на 28 січня російська окупаційна армія двічі атакувала Запоріжжя. Внаслідок ворожих ударів у місті постраждали житлові будинки та автівки.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Які наслідки атаки на Запоріжжя?
Про те, що росіяни двічі вдарили по Запоріжжю, стало відомо ще о п'ятій ранку.
Згодом Іван Федоров повідомив, що, за попередніми даними, внаслідок обстрілу постраждали понад сто квартир та двадцять автівок, на місці виникла пожежа.
Росіяни вдосвіта ударили по обласному центру, влучивши у двір багатоповерхівки,
– написав начальник ОВА.
Внаслідок атаки є двоє постраждалих: наразі до медиків продовжують звертатися люди, які отримали травми.
Росіяни били по Запоріжжю: дивіться відео
Іван Федоров додав, що після закінчення повітряної тривоги на місці атаки почнуть роботу фахівці райадміністрацій, що фіксуватимуть збитки, завдані країною-агресоркою.
Під час атаки постраждав житловий будинок / Фото: Запорізька ОВА
Які ще регіони були під ударом?
Пізно ввечері 27 січня російські військові здійснили атаку дронами на Одесу. Згодом стало відомо, що БпЛА ворога влучив у Київському районі Одеси по території православного монастиря, виникла пожежа.
Також в Одесі зафіксовано влучання БпЛА у приватний житловий будинок – без загиблих та постраждалих.
Під атакою цієї ночі опинився також Київ та область. У Голосіївському районі столиці пошкоджено вікна житлового будинку, постраждала покрівля багатоповерхівки. Тим часом у Білогородській громаді було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, загорілася покрівля та верхній поверх. На жаль, там загинули двоє людей: чоловік і жінка.