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24 Канал Новини України Росіяни скинули 2 КАБи на Запоріжжя: загинув поліцейський, ще 13 поранених
5 липня, 20:20
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Росіяни скинули 2 КАБи на Запоріжжя: загинув поліцейський, ще 13 поранених

Анастасія Колеснікова

5 липня увечері окупанти завдали авіаудар по Запоріжжю. Внаслідок атаки зруйновані житлові будинки, постраждали люди.

Близько 17:00 для Запоріжжя оголосили повітряну тривогу через загрозу пусків керованих авіабомб.

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Які наслідки атаки на Запоріжжя 5 липня?

О 17:15 Повітряні сили повідомили, що у напрямку Запоріжжя летить КАБ. Приблизно тоді ж у місті пролунали вибухи.

За даними глави ОВА Івана Федорова, окупанти скинули на обласний центр дві авіабомби. Вони зруйнували приватні будинки та пошкодили 35 квартир у  багатоповерхівці.

На жаль, загинув співробітник поліції. Ще 13 людей дістали поранення, серед них – 14-річний хлопець та поліцейський. 

У людей контузії та осколкові поранення. 

 

 

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