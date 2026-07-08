На Запоріжжя летіли КАБи та балістика: понад 15 тисяч абонентів залишились без світла

Ворог продовжує тероризувати Запоріжжя. Зранку 8 липня для міста оголошували загрозу застосування авіабомб. Згодом до цього додалася й балістична небезпека.

Через це в Запоріжжі гриміли вибухи. Про ситуацію в місті повідомляє очільник ЗОВА Іван Федоров.

Дивіться також Росія атакувала Київ балістичними ракетами: постраждали 2 людини

Які наслідки атаки на Запоріжжя?

Спершу була інформація про зруйноване внаслідок обстрілу приміщення одного з підприємств харчової промисловості. Там постраждав 43-річний працівник.

Протягом усього ранку загроза ударів зберігалася, до того ж, з'явилася інформація про проблеми з електропостачанням. У Запоріжжі без світла залишилися 15 342 абоненти. Серед них – 14 574 побутових та 768 юридичних споживачів.

Федоров зазначив, що фахівці вже працюють над усуненням наслідків атаки й відновленням електропостачання.

Згодом кількість постраждалих збільшилася. Росіяни вдарили авіабомбою по гаражному кооперативу. Там фіксували руйнування. Чоловік та жінка зазнали поранень.

Наслідки обстрілів: дивіться фото ЗОВА

Зазначимо, що вночі окупанти вдарили балістикою й по Києву. Вибухи в столиці прогриміли ще до оголошення повітряної тривоги. Так, у Деснянському районі внаслідок влучання ракети загорілися складські приміщення, а у Святошинському сталося займання в нежитловій будівлі. Також є інформація про 2 потерпілих.

Неспокійно було й у Харкові. Після оголошення повітряної тривоги в місті пролунала серія вибухів. За словами міського голови, ракети влучили в Основ'янському та Немишлянському районах. Унаслідок атаки пошкоджено понад 20 приватних будинків, храм, мережу вуличного освітлення та 5 автомобілів. Попередньо, двоє людей зазнали гострої реакції на стрес.

Також увечері 7 липня Росія атакувала Полтавську область. Під ударом опинився один з об'єктів енергетичної інфраструктури в Полтавському районі. За попередньою інформацією, внаслідок атаки троє людей отримали травми.