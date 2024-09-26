Момент удару й перші хвилини після: ДСНС показала жахливі кадри атаки Росії на Запоріжжя

Росія завдала авіаційних ударів по Запоріжжю. Агресор вкотре атакував цивільну інфраструктуру, зокрема, житлові будинки. Внаслідок ворожого обстрілу є постраждалі, зокрема, дитина.

Жахливі кадри цієї російської атаки на Запоріжжя оприлюднили в ДСНС. Також розповіли про наслідки ворожих ударів.

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Удар по Запоріжжю 26 вересня

У ДСНС констатували, що агресор вчергове завдав авіаційних ударів по Запоріжжю. Внаслідок російської атаки є поранені. Голова ОВА уточнив, що кількість постраждалих зросла до 8, серед них – дитина.

Наслідки російської атаки на Запоріжжя / Фото ДСНС

Іван Федоров зазначив, що 2 поранених внаслідок російського обстрілу перебувають у лікарні. Чоловік у тяжкому стані, жінка – середньої тяжкості.

Зруйновано 11 приватних житлових будинків та 1 триповерховий житловий будинок,

– заявили в ДСНС.

Додали, що 18 людей евакуювали. Також рятувальники показали кадри російської атаки й наслідків ворожого удару.

Росія вдарила по Запоріжжю: дивіться відео