Момент удару й перші хвилини після: ДСНС показала жахливі кадри атаки Росії на Запоріжжя
Джерело:ДСНС Запоріжжя
Росія завдала авіаційних ударів по Запоріжжю. Агресор вкотре атакував цивільну інфраструктуру, зокрема, житлові будинки. Внаслідок ворожого обстрілу є постраждалі, зокрема, дитина.
Жахливі кадри цієї російської атаки на Запоріжжя оприлюднили в ДСНС. Також розповіли про наслідки ворожих ударів.
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Удар по Запоріжжю 26 вересня
У ДСНС констатували, що агресор вчергове завдав авіаційних ударів по Запоріжжю. Внаслідок російської атаки є поранені. Голова ОВА уточнив, що кількість постраждалих зросла до 8, серед них – дитина.
Наслідки російської атаки на Запоріжжя / Фото ДСНС
Іван Федоров зазначив, що 2 поранених внаслідок російського обстрілу перебувають у лікарні. Чоловік у тяжкому стані, жінка – середньої тяжкості.
Зруйновано 11 приватних житлових будинків та 1 триповерховий житловий будинок,
– заявили в ДСНС.
Додали, що 18 людей евакуювали. Також рятувальники показали кадри російської атаки й наслідків ворожого удару.
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