Дрони вдарили по російському хімзаводу "Азот": на об'єкті спалахнула потужна пожежа

Уночі проти 14 червня українські безпілотники атакували Новомосковськ Тульської області Росії. Під прицілом опинився місцевий хімічний завод.

Очевидці фільмують наслідки удару, після якого на об'єкті загорілася пожежа. 24 Канал зібрав усе, що відомо на цей момент.

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Що відомо про атаку?

Передусім зазначимо, що місцева влада попереджала про дронову небезпеку в регіоні.

"Шановні мешканці Тульської області! На території регіону оголошено небезпеку атаки БпЛА. Прошу зберігати спокій", – написав очільник Тульської області Дмитро Міляєв.

Згодом з'явилися перші кадри з ураженого заводу. На підприємстві внаслідок атаки зайнялася пожежа. Губернатор традиційно доволі коротко висловився про нібито падіння уламків на території заводу.

Пожежа на хімкомбінаті "Азот": дивіться відео

При цьому, ураження підприємства підтверджують OSINT-аналітики й супутниковий сервіс моніторингу температурних аномалій NASA FIRMS.



Атака на хімкомбінат "Азот" / NASA firms

Локацію вдалося встановити за відеозаписом із вогнем і густим димом, знятим поблизу міського кладовища приблизно за чотири кілометри від хімкомбінату.

Де розташований Новомосковськ: дивіться на карті

Довідка. "Азот" входить до когорти найбільших хімічних підприємств Росії. Завод виробляє мінеральні добрива, аміак, азотну кислоту, метанол та іншу хімічну продукцію. Водночас підприємство має значення і для російського військово-промислового комплексу, оскільки постачає сировину, необхідну для виготовлення вибухових речовин та боєприпасів.

Окрім Новомосковська, гучно було й у Смоленській області. Попередньо, там постраждала залізнична інфраструктура.

А напередодні, 13 червня, у Краснодарському краї Росії внаслідок атаки безпілотників виникла пожежа на одному з об'єктів морської інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблий та кілька постраждалих.

Також Сили оборони тієї ночі уразили нафтовий об'єкт у районі населеного пункту Котово у Волгоградській області.