Ворог вдарив по АЗС і залізниці на Житомирщині: загинули люди

Під ворожим ударом у неділю, 13 вересня, опилася Житомирська область. У регіоні після російської атаки спалахнули пожежі на АЗС та об’єктах залізничної інфраструктури.

Подробиці повідомили в ДСНС України.

Які наслідки обстрілу?

Повідомляють, що пожежі виникли на АЗС та об’єктах залізничної інфраструктури. Через загрозу повторної ворожої атаки рятувальники були змушені тимчасово залишати місця роботи та переходити у безпечні зони.

Згідно з оприлюдненою інформацією, наразі всі осередки займання ліквідовані. До роботи залучали 42 рятувальників та 9 одиниць техніки. За даними ДСНС, загиблих і постраждалих унаслідок російського удару немає.

Ліквідація пожежі на Житомирщині / ДСНС України

Що каже місцева влада?

За даними місцевої влади, протягом доби росіяни атакували Житомирщину дронами. Сили ППО збили багато безпілотників, однак були й влучання. Внаслідок атак загинули двоє людей, ще двоє були госпіталізовані.

Через російські удари пошкоджені об’єкти паливної та транспортної інфраструктури, цивільні будівлі та майно громадян.

Зокрема, пошкоджені чотири автозаправні комплекси у Звягельському та Коростенському районах, три цивільні автомобілі, продуктовий магазин та об’єкт інфраструктури. Також виникли дві пожежі.

Які регіони також атакували?

Уночі спалахнула пожежа на Волині. Через падіння уламків зайнялися приміщення АЗС і декілька вантажівок, які були припарковані поруч біля кордону. Також дрон влучив у локомотив потяга, який прямував з Києва до Варшави.

В Одесі через ранкову ворожу атаку пошкоджено верхні поверхи багатоповерхового житлового будинку та приватні домоволодіння. Виникла пожежа й на території Ботанічного саду, постраждали щонайменше 5 людей.