Ворог атакував критичну інфраструктуру Житомирщини: що відомо про наслідки

Вночі 13 січня ворог масовано атакував Україну. У Житомирській області пошкоджень зазнала критична інфраструктура.

На місці працюють всі необхідні служби. Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бунечка.

Дивіться також Ворог вгатив по поштовому терміналу в передмісті Харкова: там загинули люди

Що відомо про наслідки атаки?

Під ударами опинилися декілька об'єктів критичної інфраструктури в Коростенському та Звягельському районах. Наразі інформації про загиблих та постраждалих немає.

Рятувальники працюють над локалізацією та ліквідацією пожеж, що виникли внаслідок ударів. Спеціальні служби обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів, аби забезпечити безпеку місцевого населення.

Раніше, 11 січня, Житомирщина також потрапила під російський обстріл. Тоді поранення отримали 2 людей. Їх госпіталізували з травмами середнього ступеня. Внаслідок атаки запровадили аварійні відключення електроенергії у Коростенському районі. Без електропостачання залишалися понад 7 тисяч абонентів.

Що відомо про наслідки масованої атаки Росії у ніч на 13 січня?