Вночі ворог тероризував Житомирщину: є руйнування та постраждалі

Російські війська здійснили черговий нічний обстріл території Житомирської області, завдавши ударів по цивільній інфраструктурі. Під ворожим вогнем опинилися житлові будинки та приватне підприємство.

Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Що відомо про наслідки обстрілу?

Удар припав на об'єкти цивільної інфраструктури, що призвело до значних руйнувань. Зокрема, зафіксовано пряме влучання у приватний житловий будинок, а також пошкодження приватного підприємства, яке працює завдяки німецьким інвестиціям. Крім того, уламки збитих цілей впали на інші житлові та господарські будівлі в регіоні.

Через ворожі дії постраждали троє людей. Одного з потерпілих довелося терміново госпіталізувати до медичного закладу з опіками. Ще двоє жителів отримали гостру реакцію на стрес, їхній стан контролюють медики.

Зараз на місцях влучань та падіння уламків розгорнуто роботу всіх профільних служб. Спеціалісти займаються ліквідацією наслідків нічного обстрілу, проводять детальне обстеження уражених територій та документують завдані матеріальні збитки.

Точні дані щодо повних масштабів руйнувань та наслідків атаки продовжують уточнюватися фахівцями.

Нагадаємо, росіяни вдарили дроном по 10-поверхівці у Харкові. Зруйновані 7 – 9 поверхи, загинули двоє людей, ще 12 постраждали, одна людина у важкому стані госпіталізована. Рятувальники проводять операцію, у будинку можуть залишатися заблоковані люди.

Крім того, Росія вночі 9 серпня масовано атакувала Одесу та передмістя ракетами й ударними дронами. Попередньо, ворог застосував балістику "Іскандер", "Онікси" та Х-31П. Відомо про 6 постраждалих, пошкоджені житлові будинки та автомобілі, у місті також були перебої зі світлом і мобільним зв'язком.