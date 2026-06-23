ССО знищили залізничний міст через Північно-Кримський канал

Українські військові продовжують завдавати потужних ударів по ворогу. Сили спеціальних операцій знищили важливий для росіян міст у Криму.

Про це повідомили в ССО.

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Що відомо про атаку?

Підрозділи Middle Strike у взаємодії з підпільниками Руху опору ССО знищили залізничний міст через Північнокримський канал, у тимчасово окупованому Криму, поблизу села Роздольне.

Сили оборони атакували міст: дивіться відео

Російські військові використовували міст для перевезення особового складу та забезпечення логістики. Внаслідок удару ЗСУ у ворога, ймовірно, почнуться серйозні проблеми із доставкою боєприпасів та техніки.

Також голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко відреагував на успішно операцію Сил оборони та подякував воїнам ССО.

Деталі операції

У ніч проти 22 червня дрони ССО точними ударами вразили міст: пошкоджено залізничне полотно та зруйновано один із його прогонів.

Партизани повідомили, що після атаки ворог одразу відправив спеціальну залізничну ремонтну техніку, після чого було розпочато другий етап операції. У ніч проти 23 червня українські БпЛА завдали повторних ударів по ремонтній техніці та залишках мосту.

Сили спеціальних операцій продовжують руйнувати військову логістику ворога, знижуючи його наступальний і оборонний потенціал,

– зазначили в ССО.

Інші новини про успішні удари ЗСУ по ворогу

У ніч проти 19 червня українські оператори БпЛА завдали ударів по Глібівському підземному сховищі газу, яке розташоване поблизу села Дозорне на Тарханкутському півострові у тимчасово окупованому Криму.

Глібівське ПСГ – це єдине газосховище в Криму, яке допомагає швидко покривати зростання споживання газу під час холодів. Його робота має важливе значення для енергосистеми півострова.

Уночі проти 13 червня українські дрони ефективно відпрацювали по об'єктах ворога на території анексованого Криму. Під ударом опинився завод "Титан" в Армянську.