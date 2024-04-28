ЗСУ повернули позиції південніше Іванівського: ворог не припиняє тиск на Часів Яр

Часів Яр досі лишається пріорітетом російської армії. Водночас в умовах шаленого тиску Збройним Силам вдалося повернути позиції південніше населеного пункту Іванівське.

Про це повідомив заступник командира батальйону 92 ОШБр Олесь Маляревич в ефірі Апостроф TV. Водночас ворог не припиняє спроб штурмів, застосовуючи таку ж тактику, як на підступах до Авдіївки взимку.

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Опір у Донецькій області

Як повідомляє Олесь Маляревич, ворог цілодобово намагається тиснути на місто Часів Яр, що у Донецькій області. Проте росіянам нічого не вдається, ЗСУ навіть вдається повертати деякі позиції.

Наразі територіальних та тактичних успіхів він не має. Позавчора були навіть повернуті силами нашої бригади позиції південніше Іванівського. Завдання – не допустити захоплення Часового Яру,

– наголосив він.

За словами заступника командира, ворог застосовує ту ж тактику, що й на Авдіївському напрямку. Тобто він бомбардує територію керованими авіабомбами, чинить потужний артилерійський натиск, після чого йде на штурм. Зокрема, також ворог прагне взяти місто в тактичне оточення.

Якщо подивитися географію Часового Яру, його намагаються взяти в тактичне оточення, намагаються "штурмувати в лоб", тому що там є частина каналу, де канал йде в труби, а не просто природнім шляхом, тому там й намагаються фронтально рухатись, збільшили там натиск. Але все що наближається до каналу в бік Часового Яру, все знищується,

– пояснив Маляревич.

Військовий зазначив, що ЗСУ ліквідовують російські мотоцикли, піхоту, багі, машини, урали, камази, танки, БМП тощо.

Ситуація на фронті