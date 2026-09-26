Росія націлилася на дата-центри в Україні: в ISW пояснили, чи буде повний інтернет-блекаут

Остання зміна тактики російських ударів спрямована на дестабілізацію економіки України та порушення роботи цифрової інфраструктури, від якої щодня залежать цивільне населення та бізнес. Росія може спробувати спричинити масштабніші збої в роботі телекомунікацій, які загрожуватимуть банківській системі, сервісам онлайн-платежів, бізнесу, державним послугам та ЗСУ.

Хоч останні атаки не є чимось новим у контексті повномасштабного вторгнення, але виглядають як "цілеспрямована ескалація". Про це зауважили в ISW.

Чи загрожує Україні повний інтернет-блекаут

Удари, завдані Росією після 23 вересня, призвели до масштабних перебоїв з інтернетом у Києві. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зауважив, що ці атаки ускладнили доступ українців до мобільних сповіщень про повітряну тривогу.

Повідомляється, що російські удари по центрах обробки даних не вплинули на українських військових, попри заяви міністерства оборони Росії про те, що такі атаки мають на меті послабити бойові спроможності ЗСУ.

Зокрема, російське оборонне відомство стверджувало, що удари по дата-центрах 11 вересня мали на меті порушити мережевий зв'язок українських військових. Водночас українські органи влади не зафіксували ознак того, що російські удари пошкодили системи зв'язку військових чи державних установ; про це повідомив народний депутат України Олександр Федієнко, який очолює підкомітет Верховної Ради з питань кібербезпеки, урядового зв'язку та захисту криптографічної інформації.

Російські удари по дата-центрах і телекомунікаційній інфраструктурі можуть спричинити тимчасові перебої в роботі інтернету, але навряд чи призведуть до його повного відключення,

– роблять висновок аналітики.

За словами представників інтернет-провайдерів, Україна має розгалужену мережу та велику кількість провайдерів, що робить повне припинення доступу до мережі малоймовірним.

Радник президента з питань оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов теж заявив, що Україні навряд чи загрожує повний інтернет-блекаут, оскільки країна знову ж таки має одну з найбільш розгалужених систем інтернет-каналів.

Втім, російські удари можуть призвести до зростання вартості послуг, оскільки провайдерам доведеться фінансувати ремонт пошкодженої інфраструктури.

Нагадаємо, що 25 вересня президент Зеленський заявив, що в Україні посилять захист дата-центрів та іншої критично важливої ​​інфраструктури зв'язку.