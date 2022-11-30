У Росії могли закінчитися іранські "шахіди": що про це свідчить

Останніми тижнями в інфопросторі зникли згадки про атаки іранськими безпілотниками. Експерти припускають, що у росіян вони просто закінчилися.

Зокрема таку думку висловив речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Крім того, схожий висновок зробили в Conflict Intelligence Team.

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Ймовірно, перша партія безпілотників, яку надіслав Іран, закінчилася

У Повітряних силах кажуть, що більше як два тижні не спостерігали атак окупантів дронами. Ймовірно, що перша партія, яка їм надійшла від Ірану, просто скінчилася.

Юрій Ігнат стверджує, що загалом проти України загарбники застосували понад 400 Shahed-136. Близько 340 з них вдалося збити, зауважує речник.

Раніше звучала інформація про те, що Росія замовила 1740 безпілотників. Проте, схоже, що можливості отримати їх зараз у загарбників немає.

У Conflict Intelligence Team теж вважають, що росіяни зараз перебувають в режимі очікування нових дронів. Або ж, як припускають аналітики, відсутність активності Shahed-136 може свідчити про початок великовузлового конвеєрного складання цих безпілотників у Росії.

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Наталія Гуменюк про те, куди поділися "шахіди"

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила припинення атак іранськими безпілотниками має декілька причин. За її словами, зараз ворог здебільшого використовує безпілотники власного виробництва.

Зокрема "Ланцети", за допомогою яких росіяни атакують позиції українських військ на Херсонщині.

Також те, що немає "шахідів", на думку Гуменюк, може свідчити про "перевзування". Річ у тім, що кліматичні умови Ірану й України дуже різняться, тож можливо, що зараз іранські дрони намагаються адаптувати до цього.

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