Україна завчасно знає про підготовку Росії до ударів по енергетиці, – ГУР
- Українська розвідка завчасно попереджає про підготовку Росії до атак на енергетику, щоб Повітряні сили та критична інфраструктура могли підготуватися.
- Заступник начальника ГУР Скібіцький зазначив, що без потужної системи ППО неможливо повністю забезпечити безпеку українських об'єктів.
Україна завчасно знає про підготовку Росії до атак на енергетику. Розвідка попереджає Повітряні сили ЗСУ та керівників критичної інфраструктури.
Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву заступника начальника ГУР МО України генерал-майора Вадима Скібіцького на форумі "Енергія, що тримає Україну".
Як Україна готується до обстрілів?
Представник ГУР підкреслив, що розвідка має інформацію та попереджає Повітряні сили та керівників підприємств критичної інфраструктури, коли планується російський удар та які сили та засоби можуть бути залучені.
Це дозволяє, по-перше, підготуватися до такого удару з боку Росії, а по-друге – зробити маневр силами й засобами ППО, щоб гарантовано організувати безпеку на найважливіших об'єктах,
– зазначив Скібіцький.
За його словами, без потужної, багатоешеленованої системи ППО, яка передбачає різні висоти й дальності, повністю забезпечити безпеку українських об'єктів неможливо.
Що відомо про російські атаки на критичну інфраструктуру?
Крім того, представник ГУР пояснив, що Путін намагається створити "санітарну зону" у Сумській і Чернігівській областях, через що активізувалися масовані атаки. Росія змінила тактику обстрілів: ворог цілиться на знищення інфраструктури в певних регіонах.
До прикладу, російська армія 20 жовтня завдала удару по збагачувальній фабриці ДТЕК у Дніпропетровській області, але працівники не постраждали.
Це вже шостий масштабний удар на вугільні підприємства ДТЕК за останні 2 місяці.