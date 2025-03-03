Росіяни атакують газотранспортну систему України: у ГУР пояснили мету країни-агресорки

Росія постійно атакує Україну, тероризує її мирне населення та руйнує інфраструктуру. Зокрема, ворог завдає ударів по газотранспортній системі.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький пояснив, чому росіяни вдаються до таких дій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

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Що кажуть у ГУР про атаки по газотранспортній системі

На запитання, чи Росія намагається залишити українців без газу, чи ще додатково хоче змусити Україну відновити транзит російського газу, начальник ГУР МО відповів, що можливими є обидва варіанти.

За його словами, у Львівській області росіяни вдаряли по тих підземних газосховищах, де зберігається газ. Наразі було вже 3 удари по українських родовищах для того, щоб позбавити державу можливості видобувати його.

Скібіцький зазначає, що удари завдають також по наземній інфраструктурі. Зокрема, по компресорних та газоперекачувальних станціях, які дозволяють або підіймати газ на поверхню, якщо це у сховищі, або викачувати його з надр.

Він пояснює, що це дуже потужний елемент тиску не лише на український уряд, а й на населення та згадує про ситуацію в Одесі, коли місто майже повністю залишалося без світла.

Я пам'ятаю 2023 рік, коли ти приїжджаєш в Одесу, ідеш по Дерибасівській, а там все гудить від генераторів, щоб забезпечити світлом. Це дуже непросто для населення. І росіяни розраховують, що це буде впливати на населення,

– каже Скібіцький.

А також додає, що Росія однозначно буде використовувати це в інформаційному плані для дестабілізації ситуації в Україні.