Від ворожих гелікоптерів і до "Шахедів": як бійці ТрО завзято захищають небо Харківщини

Бійці територіальної оборони рішуче захищають повітряний простір Харківщини. Вони майстерно опановують техніку та відбивають атаки ворога, часто без можливості перепочити.

Кореспондентка з Харкова Анна Черненко в ефірі 24 Каналу зазначила, що підрозділи ППО 113 бригади ТрО в перші дні повномасштабного вторгнення захищали Харків. Вони відбили спроби прорватися в місто та брали участь в історичних боях на окружній дорозі Харкова.

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Бійці з різних областей України та до лав ЗСУ доєднувались у різний час: хтось у 2022 році приєднався, а хтось має досвід війни з 2014 року.

Хто захищає "харківське небо"

"Вони працюють, захищаючи "харківське небо", використовуючи зенітні установки, кулемети. Частина техніки – трофейна, захоплена у росіян, а частина – абсолютно нова, яка надійшла їм на озброєння. Але будь-яку техніку вони налаштовують так, щоб вміти збивати все – від гелікоптерів до безпілотників, навіть ті "блискавки", які не фіксуються радарами, але акустично їх можна виявити. І вже є досвід збиття саме таких безпілотників", – зазначила Анна Черненко.

Оператор ЗУ-23-2 113-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Сява зазначив, що з нового року безпілотників стало більше, адже російське виробництво не стоїть на місці.

Працюємо ми на установці ЗУ-23-2 калібру 23 міліметри. Можемо працювати як по гелікоптерах, так і по літаках. Найчастіше працюємо по БПЛА – це "Шахеди". Вона нас ще жодного разу не підвела. За три роки, скільки ми на ній працюємо, – справжня "умнічка",

– сказав Сява.

Командир відділення 113-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Док зазначив, що пішов добровольцем у перший день повномасштабного вторгнення. Він мешкав на Північній Салтівці – це один із районів, що найбільше постраждав від російської агресії.

Я пішов захищати своє місто, тому що вони заїхали, каталися по Харкову. Я не міг просто залишитися осторонь. Безпілотників у них зараз маса. Все небо у нас червоне. Ми інколи й ночами не спимо, тому що щойно відпрацювали, заїхали – знову тривога,

– сказав Док.

Командир зенітної батареї 113-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Махно зазначив, що мотивація боротися за незалежність України стоїть на першому місці. Він служив ще у 2014 році в районі Донецького аеропорту і прийшов до військкомату добровольцем, коли почалося повномасштабне вторгнення, разом із друзями.

"Я брав участь у забезпеченні виходу людей з Донецького аеропорту, у штурмах населених пунктів Піски, Карлівка. Весь бойовий шлях 93-ї бригади пройшов у її лавах. Тому розуміння того, що нам потрібно нарощувати військовий потенціал і будувати свою армію, з'явилося ще тоді. Війна змінилася з 2014 року. Війна змінюється щороку", – сказав Махно.

Інтелектуальна війна

Він додав, що зараз війна досягла іншого рівня, адже противник розвивається. ЗСУ ж прагнуть бути на крок попереду. Війна наразі стала інтелектуальною, вона швидко розвивається, і вже з'являється щось нове, що допоможе знищити ворога і принести перемогу Україні.

"Тому головне завдання – мотивація, не можна розслаблятися. Нам ще довго доведеться відстоювати свою країну, свою землю. Я бачу закінчення війни лише в одному випадку – це перемога України і повний розпад Росії. І тільки після цього може настати мир в Україні та у світі. Росія – це підступний ворог,

– сказав Махно.

Він наголосив, що ще у 2014 році він був певен, що Росія не зупиниться на Донбасі та не обмежиться лозунгами про "громадянську війну", які активно просувалися в 2014 – 2015 роках.