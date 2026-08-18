Росіяни випалюють будинки цілими районами, – журналіст з Херсона про критичну ситуацію в регіоні

Кожного дня росіяни дедалі активніше атакують Херсон та область. В обласному центрі ворог знищує цілі будинки та магазини.

Про це 24 Каналу розповів редактор херсонського вебсайту "Мост" Сергій Нікітенко, зазначивши, що водночас в області до певних населених пунктів вже неможливо добратись. Однак, попри це, більшість людей не планують виїжджати та продовжують працювати під обстрілами.

Критична ситуація в Херсоні

За словами редактора херсонського вебсайту Мост, в обласному центрі Херсонської області ситуація вкрай складна.

Росіяни випалюють будинки цілими районами. Як правило, б'ють по цивільних будинках вночі. Б'ють термобаричними зарядами і вибухівками. Будинки горять, сильно страждають будинки й на околицях міста,

– наголосив він.

Багатоповерхівка в Корабельному районі після ворожого удару / Відео Херсонська МВА

Не кращою ситуація є й в області – росіяни атакують регіон, зокрема Нововоронцовку, що на північ від Херсона. 5 днів тому в селищі був масштабний обстріл центру, після чого в громаді майже зник зв'язок.

Південь області також страждає від постійних обстрілів – до населеного пункту Берислав вже неможливо доїхати автівкою ні вдень, ні вночі. Великою проблемою є доставка продуктів харчування.

Нікітенко зазначив, що зараз триває евакуація населення, навіть з тих селищ, які давно є у червоній зоні. Поступово люди виїжджають, але, на жаль, статистика невтішна – цифри невеликі, якщо порівняти з кількістю мешканців, які залишаються.

Водночас у самому Херсоні найсильнішою ланкою в життєдіяльності міста є комунальники, рятувальники, пожежники та поліцейські. На жаль, вже сьогодні зранку окупанти уразили дроном авто правоохоронців, 2 отримали поранення.

Такої злагодженої роботи комунальних служб, як зараз у Херсоні, не було ніколи. Це феномен. Людей стало значно менше, умови роботи погіршились. Однак комунальники працюють – вивозять сміття, лагодять усе, що можуть. Працюють у складних умовах й енергетики – в деяких районах світла немає вже 4 день, а громадах й по кілька тижнів. Все це лагодять не роботи, а люди,

– сказав він.

Удар російського БпЛА "Молнія" по магазину у Центральному районі Херсона / Фото Херсонська МВА

Редактор херсонського вебсайту Мост додав, що водночас щодо врожаю ситуація цього року є кращою, ніж минулого – на Херсонщині він є, і доволі непоганий. Однак для фермерів з'явилась нова проблема – логістика. Через атаку на порти неможливо вивезти усе вирощене. Відповідно, ціни на врожай впали.

Редактор херсонського вебсайту описав складну ситуацію в регіоні: дивіться відео