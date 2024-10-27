Росія створила буї "Аква", аби протистояти морським дронам України у Чорному морі

Росія продовжує шукати засоби захисту від морських дронів у Чорному морі. Зокрема, ворог планує провести випробування нового акустичного водного датчика "Аква".

Він призначений саме для виявлення українських надводних катерів камікадзе, які завдали серйозних втрат Чорноморському флоту Росії, пише Deffence Express.

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Створення буїв проти морських дронів

Так, конструкторське бюро "Талламхо" повідомило, що датчик "Аква" розробили відповідно до запиту російських військових. Станом на сьогодні створена тестова партія, яка має вигляд буїв.

Датчик призначений для виявлення БЕК (безекіпажних катерів – 24 Канал). Буї закидають якомога далі від берега та передають інформацію, а також геопозицію на пульт управління, якщо уловлюють щось схоже на шум, який видають БЕК,

– вказують у "Талламхо".

Загалом виявлення катерів це важливий етап у протидії морським дронам. Росія приділяє увагу загрозі, навіть попри те, що останнім часом атак на флот Росії у Чорному морі не було.