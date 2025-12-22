Росія нещадно атакує Одещину: ексголова розвідки пояснив задум ворога

Росія понад тиждень інтенсивно атакує Одесу, намагаючись позбавити регіон логістичних шляхів та посіяти паніку серед населення, щоб спровокувати протести. Кремль поетапно переходить від міста до міста та тероризує цивільних.

Генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж пояснив 24 Каналу, що провокації у Придністров'ї малоймовірні, оскільки Україна підтримує паритет із Молдовою і неофіційні контакти з Придністров'ям.

Чому Кремль обирає цивільні міста для ударів?

Росія намагається проводити терористичну діяльність – удари по конкретних містах, логістичних шляхах і населених пунктах, де, на їхню думку, можуть бути прихильники протестів,

– зазначив Маломуж.

Вони намагаються створити проблеми всередині країни, оскільки не мають достатніх успіхів на фронті.

Кремль атакує різні регіони – Суми, Харків, Запоріжжя, Хмельниччину, а тепер Одесу – сподіваючись, що люди звинувачуватимуть українську владу замість Путіна. Однак населення чітко розуміє, хто є агресором і хто конкретно вбиває людей.

Маломуж підкреслює, що серед загиблих – батьки малих дітей, представники цивільних структур і прості громадяни, що є актами терору, які не принесуть Путіну підтримки.

Наскільки реальна загроза бойових дій у Придністров’ї?

Деякі військові припускають, що Росія може провокувати Україну на операцію чи дії в Придністров'ї.

Експерт зазначив, що існують різні версії провокацій між українськими чи молдовськими військами та придністровськими формуваннями, але наразі передумов для цього немає.

Я думаю, цей варіант малоймовірний, але Росія спробує принаймні створити інформаційний простір або організувати диверсійні операції з метою звинувачення України. Проте це не вдається – ми виявляємо загрози заздалегідь розвідувальними засобами, подаємо інформацію та робимо демарші на політичному й оперативному рівні,

– пояснив Маломуж.

Україна контролює ситуацію та має розуміння з політичним керівництвом і спецслужбами Молдови. Навіть із Придністров'ям підтримується паритет для недопущення бойових операцій, провокацій чи воєнних дій у регіоні.

Що ще відомо про ситуацію в Одеській області?