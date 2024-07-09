Удар в Бєлгороді завдали в районі лікарні, переобладнаної у військовий госпіталь, – ЗМІ

Вночі безпілотники атакували Бєлгород. Пропагандисти повідомляли про пошкодження заводу "Енергомаш".

Вибухи в Росії лунали вночі проти 9 липня. Російські телеграм-канали розповіли, що дрони атакували район лікарні, яку російські окупанти переобладнали у військовий госпіталь.

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Що відомо про атаки дронами

Її будівля розташована за адресою Білгородський проспект, 99 к20. На фото, опублікованих губернатором Гладковим, видно, зокрема, будинки на сусідній вулиці – проспекті Богдана Хмельницького, 60а,

– заявили в одному з російських телеграм-каналів.

До речі, там пояснили, що між спорудами 800 метрів відстані. Проте губернатор Бєлгородщини Гладков місце атаки на фотографіях не показав. Він тільки традиційно заявив про нібито "роботу ППО", яка знову ж таки "збила" декілька повітряних цілей на підльоті до міста.

Губернатор підтвердив, що внаслідок атаки нібито 1 загиблих чоловік та двоє поранених. Також, за його словами, є пошкодження житлових будинків, проте про військовий госпіталь губернатор мовчить.

Натомість в одному з російських телеграм-каналів зазначили, що раніше фотографії з переповненої російськими військовими лікарні опублікував пропагандист Віктор Умеренков. Також у мережі публікували й інші кадри з лікарні.



Росіяни публікували кадри з переповненого госпіталю в Бєлгороді / Фото росЗМІ

У телеграм-каналі відзначили, що вже наголошували на тому, що Росія використовувала територію цивільної лікарні в Бєлгороді для військових потреб.

Фактично мирні жителі та центр міста використовувалися як живий щит. Нагадаємо, що програми евакуації із Бєлгорода не існує,

– відзначило видання.

До речі, вночі проти 9 липня вибухи в росіян лунали під Ростовом, де горіла підстанція, а також у Волгоградській області Росії, Курську та Воронежі.