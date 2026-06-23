"Звести до нуля наслідки": Путін занепокоївся атаками по Криму та дав нове доручення уряду

Володимир Путін заявив, що Україна завдає ударів по інфраструктурі Росії та тимчасово окупованого Криму. За його словами, такі атаки нібито спрямовані на перешкоджання двом важливим речам.

Про це лідер Кремля повідомив на оперативній нараді з членами уряду, передають росЗМІ.

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Як відреагував на атаки Путін?

Путін заявив, що ситуація з ударами по російській інфраструктурі потребує додаткової уваги з боку державних органів. За його словами, основна відповідальність за протидію таким атакам покладається на Міністерство оборони Росії та інші силові структури.

Водночас російський лідер наголосив, що до цього процесу має долучитися й уряд країни.

Перш за все завдання усунення цих загроз лежить на плечах Міністерства оборони та інших силових відомств. Разом з тим і уряд Російської Федерації теж повинен вжити додаткових заходів, щоб мінімізувати, звести до нуля наслідки таких дій,

– заявив він.

Крім того, він стверджує, що метою ударів є створення проблем із забезпеченням енергоресурсами окремих територій. При цьому російська влада традиційно не згадує про те, що саме Росія вже понад десять років утримує Крим під окупацією, а з 2022 року продовжує повномасштабну війну проти України.

Що відомо про наслідки нещодавніх атак по Криму?

У тимчасово окупованому Криму зафіксували серію ударів по військових та інфраструктурних об'єктах російських окупантів. За його словами, українські підрозділи вночі 21 червня діяли на глибині близько 300 кілометрів від лінії фронту.

Зокрема, під ураження потрапили:

нафтобази,

радіолокаційні станції,

газові компресорні станції

об'єкти військової логістики.

Серед цілей були нафтоналивний термінал у районі Керчі, радіолокаційні станції "Каста-2Е2" та "Небо-У", які використовуються для контролю повітряного простору. Також ударів зазнали кілька газових компресорних станцій, що забезпечують функціонування інфраструктури на окупованому півострові.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним "Мадяр" заявив, що операція стала частиною кампанії з ураження військової інфраструктури противника в глибокому тилу. За його словами, наслідком атак стали перебої в роботі окремих об'єктів, які забезпечують військову логістику та функціонування російських сил у Криму.

Зеленський повідомив, що удари були спрямовані по логістичних маршрутах, нафтовій інфраструктурі та елементах протиповітряної оборони окупантів. За попередньою інформацією, пошкоджень зазнали також окремі радари систем С-400 та комплекси "Панцир".

В українському командуванні наголошують, що такі операції мають на меті послаблення військового потенціалу Росії на окупованому півострові та ускладнення забезпечення угруповання окупаційних військ. Зеленський також підкреслив, що далекобійні можливості України продовжують працювати на "наближення миру".