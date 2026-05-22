Довіра до Путіна падає: чи можуть удари по Росії призвести до змін у Кремлі

Володимир Путін не зміг захопити Україну, а також убезпечити російську територію від ударів. ЗСУ здійснюють атаки по об'єктах у Росії, тому зараз росіяни все менше довіряють кремлівському диктатору.

Професор міжнародної політики в Інституті Клінтона Скотт Лукас озвучив 24 Каналу думку, що Путін приніс російському народу відчуття небезпеки. Тому поступово жителям Росії це набридає, і його підтримка падає.

"Йде 5-й рік, а він не добився включення України у Росію. Ще гірше, що він приніс російському народу відчуття небезпеки. Тепер все залежить від того, у який частині Росії ви живете. Усе може відрізнятися залежно від того, яке місце ви займаєте у російській спільноті", – сказав він.

Коли у Росії щось зміниться?

Скотт Лукас зазначив, що зараз у Росії немає відповіді з погляду протиповітряної оборони на масштабні українські атаки, які стають все більш досконалими, цілеспрямованими, завдають ще більшої шкоди. Зокрема, ЗСУ здійснюють масовані нальоти дронів на російську територію. Однак зміни у Кремлі – це поступовий процес.

Не буде ситуації, коли Путін раптом зрозуміє, що натовп вимагає, щоб він пішов. Але думаю, він не зможе мобілізувати необхідний рівень масової підтримки. Наприклад, ще один ривок із залученням людей для відправки на лінію фронту, щодо повітряних атак. "Дайте нам ще один політичний ривок і потерпіть нас кілька тижнів. У крайньому разі – кілька місяців". Я думаю, що це вже набридає частині росіян,

– припустив професор.

Вибухи у Росії: останні новини

У ніч на 21 травня Україна здійснила атаку по російському НПЗ у Сизрані Самарської області. Це важливий завод нафтової галузі Росії, стратегічний об'єкт паливної інфраструктури країни. Після серії вибухів на території підприємства виникла пожежа, а над промисловою зоною піднявся густий дим.

Вночі 22 травня ЗСУ атакували НПЗ у Ярославлі. Ймовірно, метою українських безпілотників став НПЗ ПАТ "Славнефть-ЯНОС". Цей завод у середньому переробляє близько 15 мільйонів тонн нафти на рік і входить до п'ятірки найбільших російських НПЗ.