"Сховатися ніде, сирени не працюють": росіяни обурені атаками та пожежами на складах Wildberries

Після нової хвилі атак БПЛА по Росії окупанти скаржаться на перебої в роботі сирен, неналежний стан укриттів та відсутність чітких пояснень від влади.

Про це повідомили в громадській організації Join Ukraine.

Як росіяни реагують на атаки БпЛА?

Найбільше росіяни обурювалися через те, що під час масованих атак сирени не вмикалися або спрацьовували із запізненням, тоді як офіційні повідомлення влади не містили конкретики про місця ударів.

У телеграм-каналах аналітики нарахували 3005 дописів із 63 регіонів Росії, а у "ВКонтакте" – ще 1371 допис із 68 регіонів. Загалом ці публікації зібрали понад 14,5 тисяч коментарів.

Також обговорення оприлюднених карт бомбосховищ швидко перейшло в глузування з реального стану укриттів. Аудиторія ставила під сумнів сенс публікації переліків укриттів, якщо самі приміщення непридатні для використання,

– йдеться у звіті.

Після ударів по складах Wildberries російські користувачі обговорювали затримки доставки та проблеми з поверненням товарів, а деякі заявляли, що переходять на Ozon.

Також у соцмережах поширювали інформацію, що компанія нібито шукає складські приміщення для оренди в Казахстані через небажання російських власників нерухомості співпрацювати на тлі зростання ризиків.

Частина коментаторів пов'язувала атаки на логістичну інфраструктуру Wildberries із внесенням засновниці компанії Тетяни Кім до української бази "Миротворець". Деякі користувачі сприймали це як закономірний наслідок її публічної підтримки Росії.

Нагадаємо, що четвер, 13 серпня, у Росії розпочався неспокійно. Дрони атакували стратегічні об'єкти Башкортостану, внаслідок чого лунали вибухи та виникла пожежа.

Місцеві жителі зафільмували, як безпілотники один за одним б'ють по великому логістичному комплексу. Ймовірно, йдеться про складсько-розподільчий комплекс російського маркетплейса Wildberries.

Також удари по складах відомої компанії Wildberries у Росії зруйнували бізнес-модель найбільшого маркетплейсу країни. Раніше він щорічно продавав товарів на ту суму, яка буквально дорівнює 3% національного ВВП.