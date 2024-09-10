У Третій штурмовій оцінили загрозу від окупації Покровська: чому місто настільки важливе

Російська армія наблизилась до меж Покровська на відстань близько восьми кілометрів. У Третій штурмовій бригаді проаналізували, як сценарій з окупацією міста вплине на бойові дії.

Так, екскомандир "Азову", а зараз заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін зазначив, що багато уваги Покровську приділяється зовсім невипадково.

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Важливість Покровська

Максим Жорін пише, що цінність багатьох інших міст, наприклад, Авдіївки, в тому, що це міста, можливості для логістики. Покровськ є дуже важливим населеним пунктом для подальших планів ворога.

Як я вже говорив, в разі взяття Покровська Росією може далі намагатись просуватись далі в Донецькій області (а це прямий ризик виходу на кордон області), пробувати йти на Південь або ж на Дніпропетровську область. Також це величезні проблеми із логістикою,

– зазначає військовий.

Отримавши Покровськ, ворог отримає великі переваги на фронті. Жорін акцентує на тому, що ситуація дуже небезпечна, і не надавати їй такого значення просто неможливо.

Раніше BBC опублікувало матеріал про Покровськ. Видання наголошує, що місто – ключовий транспортний вузол. Якщо він впаде, то російські війська переріжуть один з основних шляхів постачання в регіоні. Це, ймовірно, може перемістити лінію фронту ближче до Краматорська.