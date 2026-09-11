Росія атакує пункти пропуску на кордоні: в ДПСУ назвали мету таких дій

Російські окупанти останніми тижнями системно завдають ударів по пунктах пропуску на кордоні України з Молдовою та Румунією. Ворог підступно обстрілює не лише інфраструктуру, а й прилеглу територію, створюючи пряму загрозу для життя цивільних громадян.

Росія продовжує бити цілеспрямовано, розуміючи, що становить загрозу для мирних людей. Про це 24 Каналу розповів речник ДПСУ Андрій Демченко, зауваживши, що кожна з атак завжди відбувалася з використанням дронів.

Яку мету переслідує Росія атаками по кордону?

У ДПСУ наголошують, що ворожі обстріли пунктів пропуску мають на меті не лише налякати людей, які перетинають державний рубіж, а й суттєво ускладнити логістичні зв'язки України з сусідніми країнами. Для атак окупанти постійно застосовують безпілотники типу Shahed та Gerbera.

Це і фактично залякування українців, а також і намагання перерізати логістичні шляхи також, щоб не відбувалося переміщення через кордон товарів та вантажів, необхідних і для України, і ті, які постачаються за межі нашої держави,

– зазначив Демченко.

Як прикордонники захищають людей під час тривог?

Українські прикордонники постійно моніторять повітряний простір біля державного кордону. Якщо виявляють загрозу удару по інфраструктурі, пропускні операції негайно призупиняють, а цивільних осіб евакуюють.

Зміна прикордонних нарядів робить все можливе для того, щоб людей максимально швидко вивезти за межі пункту пропуску, розосередити і тим самим не дати можливості такого скупчення, коли від удару може бути велика кількість жертв,

– розповів речник ДПСУ.

Він закликав громадян не нехтувати застереженнями прикордонників під час сигналу повітряної тривоги та відходити на безпечну відстань від об'єктів інфраструктури.

У ДПСУ про ситуацію на пунктах пропустку: дивіться відео

Як відновлюють роботу пунктів пропуску?

Попри руйнування будівель, відповідні служби оперативно роблять усе можливе, щоб поновити оформлення транспорту та громадян. Для цього залучають мобільні комплекси, генератори та автономні технічні засоби.

Зокрема, після нещодавньої атаки роботу пункту пропуску "Старокозаче" вдалося поновити практично за пів дня. Це дозволяє унеможливити надмірне навантаження на інші напрямки та уникнути великих черг.

Додамо, в ніч на 9 вересня російські окупанти завдали удару безпілотниками по пункту пропуску "Старокозаче" на кордоні з Молдовою. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще троє зазнали поранень. Раніше ворог атакував пункти пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією, а також "Виноградівка" та "Табаки".