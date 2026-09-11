Рішення проти реактивних дронів розробляється: військовий розкрив, над чим уже працюють

Російські окупанти дедалі частіше застосовують для ударів по Україні швидкісні реактивні дрони, намагаючись обійти українську систему ППО. Попри тимчасові складнощі, Сили оборони вже готують ефективну відповідь ворогу.

Військовослужбовець ЗСУ, військовий аналітик Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що захисники мають вибудувати чітку поетапну систему протидії загрозам. За його словами, наразі першочерговим викликом є розбудова малої ППО та знешкодження ворожих реактивних БпЛА.

Як Україна шукатиме рішення проти реактивних дронів?

Військовий підкреслив, що Україна має крок за кроком розв'язувати питання, починаючи від малої ППО, переходячи до протидії крилатим ракетам і завершуючи боротьбою з балістикою. На його думку, не варто відкидати один напрямок заради іншого, але загроза від швидкісних безпілотників зараз є найгострішою.

Рішення проти реактивних дронів розробляється, і це лише питання часу. Ми дещо просіли з погляду реагування на ці загрози, але це тимчасово, тому що в найближчі тижні знайдуться способи протидії,

– наголосив Олександр Мусієнко.

Він нагадав про успішний досвід впровадження дронів-перехоплювачів проти "Шахедів" завдяки чому коефіцієнт збиття біля великих міст сягав 90%. Тепер аналогічний прогрес потрібно продемонструвати у боротьбі з новішими реактивними зразками.

Окрім безпілотників-перехоплювачів, важливим напрямком є виготовлення дешевших ракет для систем ППО середнього радіуса дії. Для цього можуть використовуватися наявні радянські ЗРК, такі як "Оса" або "Стріла".

У нас залишилися радянські системи ППО, які спокійно можуть збивати реактивні "Шахеди" за умови наявності ракет. Запаси радянських боєприпасів вичерпалися, але зараз знайдено рішення – є виробники, які роблять дешеві ракети до цих комплексів,

– пояснив Мусієнко.

Які засоби потрібні для захисту від балістики?

Щодо протидії балістичним атакам, то Україна розраховує на ракети-перехоплювачі для комплексів Patriot та французькі ракети Aster для систем SAMP/T. Водночас вітчизняні підприємства, зокрема КБ "Луч", шукають власні технологічні рішення, реалізуючи такі проєкти, як дешевша антибалістична ракета Freya.

Крім захисту неба, критично важливо знищувати пускові установки та об'єкти військово-промислового комплексу на території Росії. Для цього Силам оборони потрібен сталий зв'язок та далекобійне озброєння.

Нам потрібно мати систему сталого зв'язку, зокрема використовувати Starlink для ударів по російських пускових майданчиках, а також розвивати далекобійність для ураження заводів, де виробляють дрони та ракети,

– підсумував Олександр Мусієнко.

Варто зазначити, що російські окупанти активніше застосовують реактивні безпілотники з середини серпня. Українські розробники та фахівці кластера Brave1 вже працюють над кількома варіантами протидії ворожим загрозам, зокрема над створенням малих зенітних ракет.

Військовий про протидію російським атакам: дивіться відео