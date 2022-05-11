Атаки росіян почастішали, – мер Слов'янська просить жителів наразі не повертатись

Російські загарбники 11 травня вкотре атакували Слов'янськ, що на Донеччині. Хоч місто не обстрілює артилерія, але залишатися там небезпечно.

Про це сказав міський голова Слов'янська Вадим Лях в ефірі 24 каналу. Він зазначив, що сьогодні о 6 ранку 2 ракети прилетіли в місто.

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"Слава Богу, обійшлось без жертв. Наразі визначаємо наслідки руйнувань. На жаль, такі випадки почастішали. На 9 травня був останній обстріл, а зараз знову повторилось", – повідомив мер.

Люди починають повертатися

За словами Ляха, українські війська відбивають всі атаки, тому росіяни обстрілюють рекетами або завдають авіаударів. Наразі в Слов'янську залишаються приблизно 30 тисяч населення. Це приблизно 30% від всіх, хто був до повномасштабного вторгнення.

На жаль, бачу тенденцію, що невеликими групами місцеві, які поїхали місяць чи півтора тому, починають повертатися. До 24 лютого у нас було 100 тисяч жителів,

– сказав Лях.

У місті є все необхідне

Мер зазначив, що інфраструктура в місті не постраждала – є газ, вода, світло, інтернет, курсує електротранспорт. Місто оснащують, тобто працюють магазини, банкомати, люди отримують пенсії та інші соціальні виплати.

"Необхідний мінімум є. Тобто хліб, молочне, крупи. Звісно, магазини не можуть похвалитися довоєнним асортиментом. Проте все необхідне купити можна. Також працює базар. Там є свіжі овочі. Так, ціни виросли, але продукти принаймні є", – сказав Лях.

Як евакуюватися зі Слов'янська

Міський голова сказав, що багато хто з містян поїхав до Дніпра й зараз мають бажання повернутися. Він звернувся до мешканців, щоб ті таки виїжджали.

"Я продовжую говорити про те, що необхідно залишатися на тих місцях, куди ви виїхали. Звертаюсь до мешканців, щоб вони таки виїжджали. Евакуація продовжується. Приблизно 100 людей вдень все-таки їдуть з міста до Дніпра, Рівного, Тернополя тощо", – розповів мер.

Він зазначив, коли є обстріли й немає жертв, то тільки через те, що уламки потрапляють у домівки, де в цей момент немає мешканців. За словами мера, є кілька способів, щоб евакуюватися зі Слов'янська. Є гаряча лінія, де можна записатися. Також є варіанти безплатно виїхати із залізничного вокзалу до Покровська. Там електрички до Дніпра, а далі вже є варіанти різних напрямків.

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