"Мадяр" попередив про нові загрози: Росія готується посилити ракетні та дронові удари по Україні

Окупаційні війська готуються до нового етапу повітряного терору, збільшуючи інтенсивність атак. Попереду на українців чекає низка серйозних викликів, пов'язаних із діями ворога та міжнародною ситуацією.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

За його словами, противник планує суттєво наростити кількість ракетних та реактивно-шахедних ударів по нашій території.

Військовий наголосив, що це лише частина тих складнощів, які лежать на поверхні.

Серед інших серйозних викликів він назвав погано приховану поствиборчу мобілізацію в Росії, яка вже стала очевидною, а також певні вагання з боку західних партнерів щодо підтримки нашої держави.

Поточні і наступні виклики та складнощі на поверхні: нарощування противником ракетних та реактивно-шахедних ударів, погано прихована, але вже звісна поствиборча мобілізація, вагання партнерів, тощо,

– зазначив командувач.

Нагадаємо, що ворог активно готується до нових масштабних атак. "Мадяр" вже раніше попереджав про плани росіян збільшити одночасний залп балістики до 200 ракет.

Крім того, за даними української розвідки, Росія накопичила близько 6 тисяч дронів-камікадзе типу "Герань", щоб використовувати їх як самостійно, так і під час комбінованих ударів для виснаження нашої ППО.

Аналітики Інституту вивчення війни також прогнозують, що головною ціллю цих балістичних атак може стати енергетична інфраструктура, особливо в Києві.

Ворог намагається скористатися дефіцитом ракет-перехоплювачів для систем Patriot. На тлі цих загроз у Повітряних силах закликали українців не підігрувати російській пропаганді та не нагнітати паніку повідомленнями про "не збиті ракети", адже військові роблять усе можливе для захисту неба в умовах нестачі антибалістичного озброєння.