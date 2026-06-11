Росія збільшує смертоносність ракет та БпЛА завдяки іноземним запчастинам, – ISW

Російські війська у 2025 році знову почали використовувати імпортні компоненти для ракет і безпілотників. Це сталося через те, що власні системи наведення виявилися недостатньо точними.

Про це повідомили в ISW.

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Як Росія змінює свої БпЛА та ракети?

Радник Міністерства оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов 9 червня повідомив, що окупанти почали використовувати БпЛА типу "Молнія" з фіксованим крилом і FPV-камерою, яку складно виявити засобами РЕБ.

В Міноборони України розповіли, що росіяни також почали використовувати модернізовані ракети типу "Калібр". Окупанти застосовують касетні боєголовки та імпортну електроніку.

Ймовірно, такі зміни запровадили після невдалої спроби використання радянських компонентів та електроніки у 2023 та 2024 роках.

Міноборони зазначило, що російські збройні сили повернулися до імпортних компонентів у 2025 році, оскільки точність вітчизняних технологічних засобів наведення російських військ знизилася,

– заявили в ISW.

Як ще окупанти модернізують озброєння?

Росія намагається модернізувати свої бомбардувальники. Відомо, що з 18 Ту-160М лише 7 виконують бойові завдання на фронті проти України. Однак, попри санкції, Москва отримує потрібні елементи для вдосконалення авіації через треті країни.

Противник модернізує безпілотники, зокрема встановлюючи на них ПЗРК, використовуючи mesh-модеми для зв'язку. Незважаючи на санкції, Росія продовжує отримувати компоненти з Пекіну, та прискорює темпи виробництва дронів-камікадзе.

Також окупанти нарощують виготовлення та модернізацію інших безпілотників, які стають стійкішими до засобів РЕБ. Ворог наразі зосередився на вдосконаленні КАБів, щоб вони мали більшу дальність ураження.