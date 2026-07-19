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24 Канал Новини України "Війну треба завершувати": Зеленський показав наслідки ефектних влучань по російських об'єктах
19 липня, 12:40
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Оновлено - 12:49, 19 липня

"Війну треба завершувати": Зеленський показав наслідки ефектних влучань по російських об'єктах

Тетяна Бабич

Українські далекобійні санкції продовжують відпрацьовувати по російських цілях. Так, 19 липня підрозділи СБУ та ЗСУ атакували ворожі об'єкти на території Росії, а також в акваторії Чорного моря.

Кадри успішної роботи українських бійців по ворожих об'єктах Зеленський показав у своєму телеграм-каналі.

Як президент прокоментував атаки?

Глава держави передусім зазначив, що бійці СБУ уразили одразу 3 нафтобази в Ставропольському краї Росії, водночас ЗСУ вдарили по ще одному об'єкту в цьому ж регіоні.

При цьому триває операція зі зниження можливостей ворога вільно пересуватися акваторією Чорного моря. Так, Зеленський повідомив про точні влучання по 3 російських танкерах тіньового флоту.

Дякую кожному нашому підрозділу, який забезпечує в Росії розширення відчуття, що цю війну треба завершувати,
– підкреслив глава держави.

Наслідки атак по ворожих цілях: дивіться відео зі сторінки Зеленського

Зазначимо також, що загарбники зазнають разючих втрат в особовому складі. Лише протягом попередньої доби Сили оборони ліквідували близько 1 520 окупантів. При цьому аналітики Інституту вивчення війни стверджують, що Росія, імовірно, готується до затяжної позиційної війни.

Так, країна-агресорка планує мобілізувати сотні тисяч військових восени. За словами очільника ЦПД Андрія Коваленка, деяких мобілізованих росіян планують кидати в бій у перші 2 тижні, щоб за будь-яку ціну стабілізувати ситуацію на Сході. Інших же – готуватимуть від місяця для потенційного відкриття нового напрямку фронту.

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