"Війну треба завершувати": Зеленський показав наслідки ефектних влучань по російських об'єктах

Українські далекобійні санкції продовжують відпрацьовувати по російських цілях. Так, 19 липня підрозділи СБУ та ЗСУ атакували ворожі об'єкти на території Росії, а також в акваторії Чорного моря.

Кадри успішної роботи українських бійців по ворожих об'єктах Зеленський показав у своєму телеграм-каналі.

Як президент прокоментував атаки?

Глава держави передусім зазначив, що бійці СБУ уразили одразу 3 нафтобази в Ставропольському краї Росії, водночас ЗСУ вдарили по ще одному об'єкту в цьому ж регіоні.

При цьому триває операція зі зниження можливостей ворога вільно пересуватися акваторією Чорного моря. Так, Зеленський повідомив про точні влучання по 3 російських танкерах тіньового флоту.

Дякую кожному нашому підрозділу, який забезпечує в Росії розширення відчуття, що цю війну треба завершувати,

– підкреслив глава держави.

Наслідки атак по ворожих цілях: дивіться відео зі сторінки Зеленського

Зазначимо також, що загарбники зазнають разючих втрат в особовому складі. Лише протягом попередньої доби Сили оборони ліквідували близько 1 520 окупантів. При цьому аналітики Інституту вивчення війни стверджують, що Росія, імовірно, готується до затяжної позиційної війни.

Так, країна-агресорка планує мобілізувати сотні тисяч військових восени. За словами очільника ЦПД Андрія Коваленка, деяких мобілізованих росіян планують кидати в бій у перші 2 тижні, щоб за будь-яку ціну стабілізувати ситуацію на Сході. Інших же – готуватимуть від місяця для потенційного відкриття нового напрямку фронту.