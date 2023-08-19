Українські спецслужби налаштовані рішуче і прямо попереджують росіян тікати із незаконно захоплених територій, поки на це ще є можливість. Події на південному фронті для 24 Каналу проаналізував військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан.

Зверніть увагу На Запоріжжі ЗСУ подолали мінне поле та ведуть бій із першою лінією оборони ворога, – СВS

В мережі з'явилися кадри, як палала російська нафтобаза в місті Новоросійськ. Світан припустив, що це може бути наслідком роботи українських спецслужб або дронів.

Нагадаємо, що подібні об'єкти є легітимним військовими цілями, адже постачають паливо для окупаційної армії. Однак українська сторона не підтверджує свою причетність до будь-яких подій на території Росії.

Спецслужби працюють на ТОТ

Голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів, як українські спецслужби підривали Кримський міст. Мовиться про перший масштабний підрив на початку жовтня 2022 року. Тоді було використано 21 тонну вибухівки, яку обмотали спеціальним матеріалом, аби приховати від сканерів.

Чудово спланована операція, яка демонструє професіоналізм наших спецслужб,

– додав полковник запасу.

Повне фронтове зведення Романа Світана: дивитися відео

На мосту знову хтось покурив

Цікаво, що росіяни повідомляли про чергову атаку Кримського мосту вночі на 19 серпня. Однак вони говорять вже не про атаки безпілотниками, а про ракети С-200.

Полковник запасу пояснив, що одна така ракета споряджена чотирма пороховими прискорювачами, які й визначають дальність і можливості її польоту. Україна може самостійно розробляти такі прискорювачі і визначати дальність ураження. Мовиться про дальність від 250 навіть до 600 кілометрів.

Загалом С-200 є надзвуковою, може підніматися на висоту до 40 кілометрів. Бойова частина становить до 200 кілограмів – цього буде достатньо для того, аби вивести з ладу одну з гілок Кримського мосту.

Військовий аналітик впевнений, що зараз по мосту відбувається "пристрілювання", завдяки якому ударні сили регулюють точність ракети.

Я гадаю, що це попередні дії з використанням 1 – 2 ракет. Далі може зайти з десяток таких ракет і в росіян не буде шансів, кілька ракет пройде і виконає бойове завдання,

– зауважив Світан.

Просування ЗСУ в Запорізькій області

Інститут вивчення війни пише, що з населеного пункту Роботине Запорізької області тимчасово вийшли росіяни. На тому напрямку постійно фіксується просування українських сил оборони.

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Полковник запасу вважає, що, імовірно, росіяни вже назавжди відійшли звідти, хоч й інформації про остаточне звільнення населеного пункту досі немає.

На цьому напрямку ЗСУ націлені перерізати шлях до залізничної дороги неподалік Токмака, що є головною артерією постачання ворога.