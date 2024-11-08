Британська розвідка проаналізувала, чи зменшиться кількість атак "Шахедів" на Україну

Росії вдалося збільшити виробництво ударних БпЛА, через що зросла інтенсивність ударів по Україні. Дуже важко розв'язати цю проблему в короткі терміни.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у X. Нагадаємо, що в жовтні Росія випустила по Україні понад 2 000 ударних БпЛА.

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Чи стане менше атак "Шахедів"

За інформацією британської розвідки, завдяки постійним російським інвестиціям у безпілотні літальні апарати, диверсифікації постачань і розширенню стартових майданчиків, інтенсивність ударів "Шахедів" продовжує зростати з середини 2024 року.

У перший тиждень листопада темпи російських нальотів залишалися високими та відповідали рівню останніх тижнів жовтня. У британській розвідці зауважили, що стартові майданчики досить просто будувати та відновлювати в разі атак.

"Якщо виробництво залишиться безперешкодним, основним обмежуючим фактором для операцій російських дронів-камікадзе, швидше за все, є людські ресурси щодо пускових потужностей. Цілком імовірно, що високі показники, що спостерігаються у вересні та жовтні стануть нормою", – зазначають у Міноборони Британії.