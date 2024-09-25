Атаки на російські арсенали показали, як Захід допомагає Росії забороною ударів по тилу, – ISW

Нещодавні українські удари по російських складах боєприпасів продемонстрували, наскільки Захід допомагає російському військовому матеріально-технічному забезпеченню, доки не дозволяє бити вглиб Росії. Це видно на супутникових знімках арсеналів до та після атак.

На цих знімках видно серйозні пошкодження трьох великих російських складів боєприпасів після українських атак у вересні 2024 року. Про це пише Інститут вивчення війни.

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Зображення російських складів можна знайти у мережі

Усі ці склади були недостатньо захищені. Навіть самі ж росіяни скаржаться, що Google Maps і Yandex показують подібні російські об'єкти у високій роздільній здатності.

На супутникових знімках видно серйозні пошкодження на складах в Октябрському, Торопці та Тихорєцьку. Там знищено десятки будівель для зберігання боєприпасів, ракет, залізничних вагонів, якими, ймовірно, транспортували боєприпасів на склади, та інших матеріали, які росіяни "випадково залишили просто неба".

Таке скупчене розміщення великої кількості матеріальних засобів підкреслює відсутність оперативної безпеки на російських тилових складах постачання, демонструючи ступінь, до якого західні обмеження, що забороняють Україні вести вогонь із західної зброї в Росію, надали російському командуванню гнучкості, щоб не захищати належним чином свої тилові райони. Ця гнучкість надала Росії можливість оптимізувати великі тилові об’єкти для перекидання масової техніки в Україну в масштабах,

– зауважують в ISW.

Україна могла б скористатися цією вразливістю, якби Захід скасував обмеження ударів по Росії.

ISW вважає, що західні держави можуть погіршити здатність Росії застосовувати свою зброю так, як вони це роблять зараз, скасувавши це обмеження.

Наслідки атак на склади боєприпасів у Росії / Супутникові знімки Maxar