Слов'янський НПЗ атакували дрони: супутник показав пожежу на заводі

Супутникові знімки показали наслідки нічної атаки БпЛА на Слов'янський нафтопереробний завод у Росії. Частину території підприємства приховує густий дим від пожежі.

Знімки показали Osint-канали.

Що відомо про наслідки атаки?

Після нічної атаки безпілотників на Слов'янському нафтопереробному заводі зафіксували пожежу. Наслідки удару вдалося побачити на супутникових знімках.

На кадрах помітно, що значну частину території підприємства затягнуло густим димом. Осередок пожежі розташований у районі резервуарного парку заводу.

На Слов'янському НПЗ спалахнула пожежа / Фото Osint-канал

Йдеться про підприємство "Слов'янськ Еко", розташоване в Краснодарському краї Росії. Це великий незалежний нафтопереробний завод у місті Слов'янськ-на-Кубані Краснодарського краю Росії.

Підприємство є ключовим активом однойменної компанії та має заявлену потужність переробки до 5,2 мільйона тонн нафти на рік. Завод виробляє нафтопродукти для внутрішнього та міжнародного ринків, причому значна частина продукції йде на експорт.

Нагадаємо, у неділю, 13 вересня, Сили оборони України уразили два російські нафтопереробні заводи – "Славянськ-ЕКО" у Слов'янську-на-Кубані та "ТАНЕКО" у Нижньокамську. За даними ГУР, оператори Департаменту активних дій і Департаменту безпілотних систем разом із Силами оборони атакували Слов'янський НПЗ.

Внаслідок удару там пошкоджено головну установку з перероблення нафти та резервуари для її зберігання. У розвідці зазначили, що підприємство безпосередньо працює на забезпечення російської війни проти України.

Генштаб також підтвердив ураження НПЗ "ТАНЕКО" у Нижньокамську, де зафіксували займання одного з резервуарів.