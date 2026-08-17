ЗСУ рознесли 7 з 10 найбільших складів Wildberries: в ISW пояснили, чому це важливий сигнал

З липня 2026 року ЗСУ завдали ударів по 7 з 10 найбільших логістичних центрів Wildberries. Зокрема, 15 – 16 серпня було атаковано найбільший логістичний центр цього маркетплейсу в індустріальному парку Коледіно в Подільську Московської області.

Його площа 250 000 квадратних метрів, а від українського кордону він розташований приблизно за 420 кілометрів. В ISW проаналізували, чому ці атаки дають важливий сигнал.

Що засвідчують атаки на Wildberries

Пресслужба Wildberries заявила, що останні українські удари під Москвою спричинили пожежу на об'єкті та змусили компанію реорганізувати свої логістичні ланцюги.

Українські чиновники зазначили, що ЗСУ обстрілюють склади Wildberries, оскільки компанія займається постачанням російським військовим, зокрема компонентів для безпілотників та навігаційного обладнання.

На початку серпня агентство Reuters повідомило, що знищено уже щонайменше 1,18 мільйона квадратних метрів складських приміщень Wildberries. А це становить одну п'яту частину загальної складської потужності маркетплейсу на той час. Відтоді вплив української ударної кампанії на компанію з того часу зріс.

Аналітики ISW зауважують, що удари проти логістичних центрів Wildberries створює додатковий тиск на економіку Росії та і без того перевантажену протиповітряну оборону.

Нездатність Росії захистити найбільші логістичні центри Wildberries, демонструє, що їй бракує достатньої кількості засобів ППО для захисту всієї необхідної інфраструктури у своєму тилу.

Нагадаємо, що уночі 16 серпня українські дрони FP-1 уразили логістичний комплекс Wildberries у Коледино Московської області. Після атаки на об'єкті спалахнула масштабна пожежа. 14 серпня у Тверській області після атаки БпЛА теж було пошкоджено склад Wildberries. А за день до цього перепало у Башкортостану. Там після атаки дронів вигоріла п'ята частина складу.

Окрім того, хакери спільноти Cyber Corps 10 – 11 серпня 2026 року в межах операції в російському кіберпросторі атакували цифрову інфраструктуру компанії "Wildberries".