Кількість атак на Запоріжжя зменшилася: ОВА назвала причину, і розповіла про ситуацію в регіоні

У Запорізькій області останнім часом фіксують зменшення кількості дронових атак. Серед причин подібних змін, зокрема, нещодавнє відключення російської армії від Starlink.

Таку інформацію у понеділок, 9 лютого, повідомив речник обласної військової адміністрації Олександр Коваленко в етері телемарафону.

Що каже влада про ситуацію у Запоріжжі?

Речник ОВА розповів, що попри регулярні повітряні тривоги та російські атаки, Запоріжжя протягом останніх днів живе відносно спокійно, за його словами, загалом місто забезпечене теплом, газом та електропостачанням.

Ми спостерігаємо зниження кількості обстрілів безпілотниками. Ймовірно, спрацював фактор відключення орків від супутникового інтернету Starlink. Вибухи, які чули мешканці – це професійна і ефективна робота наших сил ППО,

– розповів він.

Але, як зауважив Олександр Коваленко, можливі затримки в графіках погодинних відключень електроенергії, які як зазначимо, діють в усіх областях Україні внаслідок пошкоджень через постійні ворожі обстріли.

До слова, військовослужбовець, політолог Кирило Сазонов пояснював, що подібне блокування доступу до супутникового зв'язку стало проблемою для російської армії, бо без нього неможливо коригувати військові дії.

Що відомо про останні дронові атаки в Україні?