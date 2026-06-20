"Більше не існує жодних правил": Медведєв розлютився через атаки ЗСУ

Заступник голови ради безпеки Росії Дмитро Медведєв вкотре пригрозив Україні. Він заявив, що "жодних правил щодо Києва більше немає".

Про це повідомили пропагандистські ЗМІ.

Дивіться також Медведєв залякує Україну та держави НАТО ударами по АЕС

Як Медведєв погрожує Києву?

Заява Медведєва пролунала на тлі збільшення українських атак. За словами політика, жодних обмежень щодо ударів по Україні "більше не буде".

Через зростання кількості ударів по російських містах настав час відкрито визнати відсутність будь-яких обмежень у ставленні до Києва,

– заявив Медведєв.

Медведєв цинічно додав, що для Росії єдина межа, яку не можна переходити, – це свідоме вбивство мирних жителів. За його словами, усі інші методи ведення війни допустимі.

Також він заявив, що Гаазькі конвенції про правила війни нібито "втратили свою актуальність". Це прозвучало на тлі повідомлень про можливе створення в Нідерландах таборів для російських військовополонених.

Росія продовжує вбивати українців та нищить мирні міста та села

Надвечір 19 червня російські війська вдарили по Запоріжжю. Ворожий безпілотник атакував будівлю логістичного оператора. Через ворожу атаку постраждали щонайменше 10 людей, в тому числі співробітник поліції.

Вранці 19 червня російські окупанти атакували Павлоград на Дніпропетровщині. Внаслідок удару загинула 8-річна дівчинка, ще одна жінка отримала поранення та була госпіталізована.

Внаслідок російського удару увечері 16 червня сталася пожежа у житловому будинку та торговельному центрі у Запоріжжі. Через атаку поранень зазнали 7 осіб, а 1 людина загинула.