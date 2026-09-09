"Відповідь на терор": Зеленський розкрив деталі масштабного удару по Новоросійську

Російські щоденні обстріли не залишаються без відповіді. Цієї ночі українська помста прийшла до Новоросійська.

Володимир Зеленський підтвердив масштабний удар по Новоросійську Краснодарського краю Росії.

Що було уражено в Новоросійську?

Глава держави подякував військовим за влучність.

Дякую кожному, хто розвиває потенціал наших далекобійних санкцій, щоб російська війна все більше відчувалася там, звідки вона прийшла,

– підсумував Зеленський.

Масована атака на Новоросійськ: дивіться відео

За даними СБУ, у Новоросійську уражено:

військово-морську базу "Новороссийск" та об'єкти військової гавані;

низку кораблів Чорноморського флоту Росії, які є носіями крилатих ракет "Калібр";

об'єкти зберігання мазуту;

інфраструктуру термінала "Шесхаріс", яка використовується для відвантаження нафти. Його проєктна потужність становить близько 4 мільйонів тонн на рік.

На території військово-морської бази та мазутного термінала помічені пожежі. Також підтверджено вибухи в районах базування кораблів.

У компанії Fire Point уточнили, що удар по Новоросійську було завдано за допомогою безпілотників FP-1.

Там додали, що під удар потрапив і зерновий термінал КСК – там фіксується пожежа. Його проєктна потужність близько 2,5 мільйона тонн на рік.

Нагадаємо, що Новоросійськ є одним із ключових портових центрів Росії на Чорному морі. Тут базується значна частина Чорноморського флоту, а через місцеві термінали здійснюється експорт нафти, нафтопродуктів, зерна та інших вантажів.