Атакували дронами та ракетами: Росія завдала удару по Полтавщині

На Полтавщині зафіксовано влучання ворожих ракет і безпілотників під час масованої комбінованої атаки. У Лубенському районі внаслідок ударів пошкоджено підприємство та житлові будинки, є постраждалий.

Про наслідки ворожої атаки розповів начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. Що відомо про атаку на Полтавщину? Окупанти здійснили масовану атаку на Полтавську область. Під удар потрапив Лубенський район. За попередніми даними, внаслідок удару ракетами та дронами пошкоджено приміщення приватного підприємства. На іншій локації ракета впала поблизу приватних домоволодінь, у результаті чого зазнали руйнувань житлові будинки та господарські споруди.