АТБ надає підвальні приміщення своїх працюючих магазинів під укриття

Всеукраїнська мережа АТБ пропонує українцям ховатися від авіанальотів та бомбардувань у підвальних приміщеннях магазинів.

"З сьогоднішнього дня магазини торгової мережі АТБ, у яких є підвальні приміщення, відкривають їх для всіх, кому немає де сховатися в період повітряної тривоги. У них також буде сформовано необхідний запас питної води", – написав Сергій Демченко, керівник служби комунікацій корпорації АТБ.

Укриттями будуть всі працюючі магазини мережі. Список тимчасово закритих магазинів АТБ доступний за цим посиланням. А за цим посиланням доступний повний перелік магазинів мережі АТБ по всій Україні, які мають підвальні приміщення.

Сховатися в підвальному приміщенні можна буде тільки в магазинах, що працюють зараз, – наголосив офіційний представник АТБ Сергій Демченко. – У період дії комендантської години підвальні приміщення та магазини буде закрито,

– уточнив він.

Раніше мережа АТБ заявила, що працює у посиленому режимі у зв'язку з воєнними діями в Україні. Водночас компанія має достатні запаси продуктів харчування та товарів повсякденного споживання, щоб забезпечити максимально можливий за нинішніх обставин асортимент, а також запропонувати товари та продукти першої необхідності. Складських запасів мережі вистачає і для забезпечення наповнення полиць АТБ, і для допомоги українським воїнам захисникам.

В окремих локаціях присутності магазини АТБ можуть тимчасово закриватись на небезпечний період активних бойових дій, але мережа працює. Також у зв'язку зі складною дорожньо-транспортною ситуацією та численними підривами мостів можуть бути перебої з поставками окремих товарів, але АТБ інтенсивно працює з постачальниками, щоб отримати їхню продукцію та оперативно координує свою логістику, щоб забезпечити наявність товарів на полицях магазинів.