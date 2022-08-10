АТБ закриває всі свої магазини в одній області України

У Донецькій області не працюватиме мережа супермаркетів АТБ. Магазини в регіоні зачиняються з 12 серпня.

Причиною закриття магазинів АТБ стало загострення ситуації в Донецькій області. Про це повідомив міський голова Селідового Руслан Суков.

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Регіон буде без АТБ

За словами Сукова, мережа супермаркетів не йтиме на діалог:

Мережа АТБ на Донеччині перестає працювати з 12 серпня у зв'язку із загостренням ситуації, на діалог йти не будуть!

– наголосив мер.

До речі, до списку магазинів, що працюють входили супермаркети у Покровську, Селідовому, Добропіллі та Новогродівці.

АТБ відновила магазини у Бучі й Ірпені

Магазини найбільшої національної торговельної мережі АТБ одними із перших відновлюють роботу в найбільш постраждалих від звірств окупантів населених пунктах Київщини – у Бучі та Ірпені.

До речі, мережа АТБ уже відновила діяльність близько 50 своїх магазинів на мирних українських територіях, звідки українські воїни вибили окупантів. Раніше повернулися до роботи десятки магазинів АТБ у Сумах й області, на Чернігівщині й Київщині.

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