Відповідальні за численні воєнні злочини: "Атеш" допоміг завдати удару по 37 бригаді Росії

"Атеш" продовжує допомагати Україні у боротьбі проти Росії. Одному з агентів руху серед російських військовослужбовців вдалося успішно проникнути у командний пункт 37 окремої гвардійської мотострілецької бригади в Донецькій області.

Агенту вдалося зібрати значний обсяг важливої інформації, чим допомогли ЗСУ. Про це повідомили в "Атеш".

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Яку інформацію зібрав агент "Атеш"

Агент руху "Атеш" успішно проник до командного пункту 37 окремої гвардійської мотострілецької бригади Росії, що дислокується в Донецькій області. Саме там зосереджена значна кількість офіцерів, які організують управління боєм на одній із ділянок.

Агент "Атеш" проник до командного пункту росіян / Фото "Атеш"

Наш агент зумів зібрати значний обсяг даних про розташування особового складу, техніки та складів противника, частина з яких вже була успішно знищена. Це послабило можливості окупаційних військ для ведення наступальних дій одному з напрямів. Агент успішно перекинутий на інший напрямок, залишаючись непоміченим,

– мовиться у повідомленні.

У "Атеш" зауважили, що 37 бригада входить до складу угрупування військ "Схід", яке зараз бере активну участь у наступі на південному сході України.

"Саме ця бурятська бригада вчиняла безліч воєнних злочинів у Київській області. Завдяки нашій роботі вони були за це покарані", – повідомили в "Атеш".