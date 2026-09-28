Потрібен для повітряних ударів: "Атеш" розвідав важливий завод у Росії

Агенти руху "АТЕШ" провели розвідку Новгородського заводу скловолокна в Росії, який виробляє скловолокно та базальтове волокно. За даними партизанів, продукція підприємства використовується у військовій промисловості.

Зокрема, ці матеріали застосовують для виготовлення легких композитних елементів для авіації, ракет, безпілотників, кораблів і бронетехніки, розповіли у русі.

Що відомо про розвідку на заводі скловолокна?

Крім того, скловолокно використовують для електроізоляції кабелів та обладнання, теплозахисту моторних відсіків, а також створення захисних покриттів від ударів і уламків.

В "АТЕШ" оприлюднили координати об'єкта та заявили, що підприємства, які працюють на російський військово-промисловий комплекс, є законними цілями під час війни.

"Атеш" провів розвідку потужностей Новгородського заводу скловолокна / Фото руху опору

Раніше повідомлялося, що агенти руху "Атеш" знищили склад безпілотників у Свердловській області Росії. За їхніми даними, на об'єкті зберігалися дрони, які готувалися до відправлення російським військовим на фронт.

За інформацією руху, серед знищеної техніки були гексакоптери. Російські військові використовують такі БпЛА для доставки боєприпасів, провізії та медикаментів, а також для скидання вибухівки й дистанційного мінування.