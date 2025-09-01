У Криму виявили звалище зіпсованої російської військової техніки. Вона гниє під Севастополем.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на рух "Атеш".

Яка ворожа техніка гниє під Севастополем?

Майже вся техніка на звалищі – застаріла, нерухома та занедбана. Багато машин, схоже, уже давно виведені з ладу.

Техніка стоїть у відкритому полі без належної охорони.

Покинута техніка окупантів / Фото "Атеш"

Це наочно показує, що російський флот страждає від нестачі запчастин, проблем із ремонтом та постачанням, а його оперативна мобільність та боєздатність перебувають на критично низькому рівні,

– зауважили в "Атеш".

Військово-технічна стоянка Чорноморського флоту Росії у Криму: дивіться на карті

"Флот намагається зберегти хоч якісь можливості, використовуючи стару техніку як резерв, але це лише демонструє повне виснаження ресурсів та слабкість військової машини ворога", – додали партизани.

Вони продовжують стежити за цим об'єктом.

Останні втрати Росії у Криму