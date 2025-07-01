Вдарив по ключовій логістиці окупантів: "Атеш" влаштував диверсію під Тулою

Агент "Атеш" успішно провів диверсію в районі залізничного полотна під Тулою. Йдеться про найважливіший логістичний вузол, який відіграє стратегічну роль в оборонній промисловості Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Атеш".

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Що відомо про диверсію "Атеш" під Тулою?

Унаслідок диверсії під Тулою знищено релейну шафу, яка відповідала за управління рухом на цій ділянці.

Пошкодження шафи викликало серйозні перебої в залізничному сполученні, що критично позначилося на своєчасному постачанні боєприпасів, озброєння і компонентів подвійного призначення з тульських заводів, – таких як КБП, Туламашзавод, патронний і машинобудівний,

– зазначили в "Атеш".

Зверніть увагу! Російські загарбники активно використовували цей маршрут для постачання військ на лініях Харківського й Сумського напрямків.

Знищена релейна шафа: дивіться відео

Успішні дії агента призвели не лише до затримок у переміщенні військових вантажів і збоїв у графіку відвантаження продукції військово-промислового комплексу агресора, а й до значної деморалізації окупантів.

Кожна така диверсія точковий удар у серце військової логістики, що підриває стійкість окупаційного режиму зсередини,

– наголосили в "Атеш".

Також додали, що продовжують діяти там, де ворог почувається в безпеці. Учасники руху доводять, що агресор не може бути впевнений у тилу – навіть у Тулі.

Місце диверсії / Колаж "Атеш"