Вдарив по ключовій логістиці окупантів: "Атеш" влаштував диверсію під Тулою
- Агент "Атеш" провів диверсію під Тулою, знищивши релейну шафу, що викликало серйозні перебої в залізничному сполученні.
- Росіяни активно використовували цей маршрут для постачання військ на лініях Харківського й Сумського напрямків.
- Диверсія призвела до затримок у постачанні військових вантажів і деморалізації окупантів.
Агент "Атеш" успішно провів диверсію в районі залізничного полотна під Тулою. Йдеться про найважливіший логістичний вузол, який відіграє стратегічну роль в оборонній промисловості Росії.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Атеш".
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Що відомо про диверсію "Атеш" під Тулою?
Унаслідок диверсії під Тулою знищено релейну шафу, яка відповідала за управління рухом на цій ділянці.
Пошкодження шафи викликало серйозні перебої в залізничному сполученні, що критично позначилося на своєчасному постачанні боєприпасів, озброєння і компонентів подвійного призначення з тульських заводів, – таких як КБП, Туламашзавод, патронний і машинобудівний,
– зазначили в "Атеш".
Зверніть увагу! Російські загарбники активно використовували цей маршрут для постачання військ на лініях Харківського й Сумського напрямків.
Знищена релейна шафа: дивіться відео
Успішні дії агента призвели не лише до затримок у переміщенні військових вантажів і збоїв у графіку відвантаження продукції військово-промислового комплексу агресора, а й до значної деморалізації окупантів.
Кожна така диверсія точковий удар у серце військової логістики, що підриває стійкість окупаційного режиму зсередини,
– наголосили в "Атеш".
Також додали, що продовжують діяти там, де ворог почувається в безпеці. Учасники руху доводять, що агресор не може бути впевнений у тилу – навіть у Тулі.